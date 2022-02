Uitgestelde zorg in ziekenhuizen bijna weggewerkt: nog een kwestie van weken

Door de coronacrisis van de afgelopen maanden moesten veel behandelingen in het SKB in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem worden opgeschoven. Het ging daarbij om planbare en niet-spoedeisende zorg. Behandelingen die binnen de zes weken uitgevoerd moesten worden, zijn wel doorgegaan.



Peta Eisberg uit Winterswijk moet langer dan normaal wachten op een nieuwe heup. ,,Ik kreeg in oktober te horen dat het acht tot tien weken zou duren tot de operatie. Inmiddels is dat al tot vijftien weken.”



Ze stond bij het SKB op de planning om woensdag te worden geopereerd, maar door ziekte op de operatiekamer is de ingreep nu uitgesteld naar 9 maart. ,,Heel vervelend, want ik loop heel slecht. Maar goed, ik wacht gewoon af. Ik weet wat ik kan verwachten, want mijn andere heup is ruim twee jaar geleden al vernieuwd.”