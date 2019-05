Uitkijktoren bij Neede doelwit vandalen

“Er moet echt met minstens twee man aan het bord zijn gerukt", zegt Koster over de jongste vernieling bij het uitzichtspunt aan de Beukenbosweg. Het gaat over een bord naast de trap naar boven, waarop de namen staan vermeld van de sponsors die geld voor de totstandkoming van de toren hebben geschonken. “Het materiaal is een soort trespa, dus op zich heel sterk", aldus Mans Koster. “Maar uiteindelijk kan alles kapot, dus ook dit bord is in de mais beland. Eerder gebeurde dat al met het bord vóór de toren, waarop uitleg staat over vogels en de ontstaansgeschiedenis van de Needse Berg.”