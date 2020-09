Uitkomst in coronatijd: jazzconcerten van Irish pub naar protestantse kerk in Eibergen

EIBERGEN - Jazz niet in de Irish Pub, maar in de protestantse kerk. In coronatijd is het dé uitkomst voor de maandelijkse concerten van Jazz at Home in Eibergen. Donderdag zijn muzikanten en publiek voor het eerst welkom in De Oude Mattheüs.

Café-eigenaar Mesut Mis en jazzpianist Peter Beets namen zo’n vijf jaar geleden het initiatief voor Jazz at Home, kleinschalige jazzconcerten in de Irish Pub Home aan de Kerkstraat. Corona zette er dit voorjaar een streep door. Nu pakken Mis en Beets de draad weer op, even verderop in De Oude Mattheüskerk aan de Grotestraat.

Pub nu niet geschikt

De Irish Pub is in deze coronatijd niet geschikt als concertlocatie. „Het is lastig om op de oude voet door te gaan, voor iedereen”, zegt Mis. „En dit gaat nog een hele tijd duren. Maar we waren voor corona al in gesprek met De Oude Mattheüs, omdat ze graag meer met klassieke muziek wilden doen.”

Ook bij jazz past de ambiance van de kerk, zegt Mis. „Anders dan de kroeg, ja. Wel heel mooi.” In de kerk worden tafels en stoelen neergezet voor maximaal 65 bezoekers. De muzikanten staan in de altaarruimte op voldoende afstand tot het publiek en spelen zo min mogelijk versterkt. Alles gaat volgens de corona-regels: er zijn aparte in- en uitgangen en de drankjes worden aan tafel geserveerd.

Jong talent met ervaren collega’s

In de nieuwe opzet van Jazz at Home krijgen jonge, net afgestudeerde muzikanten de kans om op te treden met bekendere collega’s. Nu donderdag staan violiste Julia Philippens en trompettiste Suzan Veneman samen op het podium. Philippens heeft al naam gemaakt in de muziekwereld, Veneman zet haar eerste schreden op dit pad. In dit concert is naast jazz ook klassieke muziek te horen, uitgevoerd door violiste Julia Philippens en pianist Peter Beets.

Op 22 oktober komt Fay Claassen naar Eibergen, op 19 november een kwintet gevormd rond Han Bennink en op 10 december Sven Figee, bekend van Sven Hammond. De concerten beginnen steeds om 20.45 uur, entree 10 euro. Opgave via tel. 06-152 47 690 of mail: jazz@irishpubhome.nl

Volledig scherm De Oude Mattheüs biedt in deze coronatijd een podium aan de kleinschalige jazzconcerten van Jazz at Home. © Emiel Muijderman