Uitreiking Willem Sluiter Prijs wordt op 18 september toch grotendeels digitaal festijn

EIBERGEN - Natuurlijk is er in De Oude Mattheüs in Eibergen zaterdag 18 september plek voor de tien genomineerden. Bij de uitreiking van de Willem Sluiter Prijs 2021 zal voor de rest echter in het kerkgebouw slechts plek zijn voor een beperkt aantal belangstellenden. Dat heeft de organisatie achter de Achterhoekse prijs bekendgemaakt.

De coronaregels nopen tot het beperken van het publiek zoals dat fysiek getuige kan zijn van de uitreiking. Die uitreiking had eigenlijk in maart moeten plaatsvinden. Vanwege corona werd het feestelijke moment uitgesteld tot juni en vervolgens tot september. Zaterdag 18 september om 14.00 uur moet het nu toch echt gaan gebeuren, is de bedoeling. Online kan iedereen daar dan trouwens ook rechtstreeks getuige van zijn, via een beeldscherm of smartphone. Via de site willemsluiterprijs.nl kan live worden meegekeken.

Dichter-dominee Willem Sluiter 1627-1673 was bedenker van de naam Achterhoek, doordat hij die kreet in een gedicht introduceerde: ‘Waer iemant duisent vreugden soek,/ Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek.’

Prijs via legaat Bennie te Vaarwerk

Bij zijn overlijden in 2018 liet oudheidvorser Bennie te Vaarwerk een legaat na waarmee de Willem Sluiter Prijs vorm kon krijgen. Kunstenaar Anton ter Braak maakte een penning die aan de prijs wordt verbonden; voor de rest krijgt de winnaar een geldbedrag van 5000 euro. Elke 5 jaar wordt de prijs uitgereikt.

Stichting Fonds Willem Sluiter organiseert het geheel. De Oude Mattheüs is een treffende plek om de naar Willem Sluiter vernoemde prijs uit te reiken: Willem Sluiter was ooit voorganger in deze kerk.

Juryvoorzitter Diana Abbink maakt bekend wie van de tien genomineerden wordt bekroond, vanwege zijn of haar verdiensten voor de streek.

Genomineerd voor de Willem Sluiter Prijs 2021

De genomineerden zijn:

• Hans de Beukelaer / uitgeverij Fagus

• Hans Keuper

• Van der Lugtstichting

• Maurits Steverink

• Mooi Achterhoek

• Museum Staal

• Organisatie Slag om Grolle

• Stichting Helemaal Groen

• Stichting Koppelkerk

• Stichting Pak An