Uitslaande brand bij meubelmakerij in Gaanderen: vlammen komen uit het dak, NL-alert verstuurd

UpdateGAANDEREN - In een meubelmakerij aan de Ribesstraat in Gaanderen is woensdagmiddag een zeer grote brand ontstaan. De brand is uitslaand en zorgt voor veel rookontwikkeling. De Veiligheidsregio heeft een NL-Alert uitgezonden vanwege de rook.

Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komen de vlammen uit het dak. Het hele dak staat in brand. Meerdere brandweerkorpsen zijn gealarmeerd om te helpen het vuur te bestrijden.

De zwarte rookpluimen zijn tot in de verre omgeving te zien. Volgens de Veiligheidsregio is er sprake van enorme rookontwikkeling midden in het dorp. Het bedrijf dat in brand staat is ontruimd. Er zijn verder vooralsnog geen slachtoffers.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio legt uit waarom er een NL-alert is verstuurd: ,,Dat doen we op het moment dat er sprake is van grote impact op de omgeving, en in dit geval is dat zeker aan de orde. De enorme, pittige rookontwikkeling beslaat zo'n beetje de helft van het dorp. En het is ook nog eens dichte, zwarte rook. Vandaar het NL-alert.”

Sluit ramen en deuren

De oorzaak van de brand, die rond 13.45 uur ontstond, is niet bekend. De Veiligheidsregio adviseert iedereen die last heeft van de rook ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten. Ook is de oproep om niet te gaan kijken, vanwege de coronaregels en omdat hulpdiensten daar last van kunnen hebben.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio kon nog niks zeggen over eventuele giftige stoffen in de rook. ,, Maar op dit moment zijn er brandweerlieden metingen aan het uitvoeren in de rook, dus daar komen we hopelijk snel achter.”

Voorpand en werkplaats uitgebrand

Het pand aan de Ribbesstraat bestaat uit meerdere gebouwen. Het voorpand en de werkplaats brandde bijna geheel. De brandweer probeert met man en macht om de bedrijfsruimte bij Ribbesstraat 4 te redden. In totaal zijn 7 á 8 brandweerauto’s ingezet om de brand te blussen.

