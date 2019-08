Uitslaande brand legt aanbouw in as, brandweer kan woning in Kilder redden

Behalve twee blusvoertuigen en twee waterwagens waren er een hoogwerker en een extra voertuig met waterpomp aanwezig om het vuur te lijf te gaan. De veiligheidsregio waarschuwde bewoners in de omgeving dat er veel rook vrijkwam bij de brand. Ramen en deuren sluiten was het devies.

Snelle brand

De brand in de aanbouw ontwikkelde zich uitzonderlijk snel. Op het moment van de brand was er niemand in aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer is de brand ontdekt door een bewoner. Omstanders zeggen explosies te hebben gehoord tijdens de brand. Benzinevaatjes die in de schuur stonden - bedoeld voor motorgereedschappen - zouden in de brand ontploft zijn. Die waren overigens niet de oorzaak van de brand.