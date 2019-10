Uitslag poll: Berkelland moet pmd-afval vaker ophalen

VIDEO en UPDATE Familiedra­ma Hengelo: ‘Dit mag nooit weer gebeuren'

12:03 HENGELO - Het echtpaar dat gisteren in Hengelo omkwam bij een familiedrama staat in de buurt bekend als ‘fijne mensen’. De impact is dan ook groot in het dorp. Om iedereen een hart onder de riem te steken en vragen vanuit de buurt te beantwoorden, belegde de gemeente Bronckhorst gisteren een besloten bijeenkomst voor alle betrokkenen.