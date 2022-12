Uitstel voor cultuurkwartier Wooow Winterswijk: onderzoek naar alternatieven, zoals RK Jacobuskerk

Interview Cultuur­kwar­tier Winters­wijk dreigt in prullenbak te verdwijnen: ‘Ze zien niet dat ze goud in handen hebben’

WINTERSWIJK - Betekent uitstel van het cultuurkwartier in Winterswijk afstel? Dat is de vraag nu er wéér een nieuw onderzoek moet komen. Gerben Grooten, directeur van cultuurcentrum Boogie Woogie, is er wel klaar mee: ,,Toon lef en pak eens door.”

21 december