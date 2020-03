Uitvaartbedrijf Nijkamp heeft rouwpijn na het wegvallen van Johan: ‘Het overkomt je’

EIBERGEN - Ina Nijkamp en haar medewerkers verloren plotseling een echtgenoot én het boegbeeld van het bedrijf Nijkamp Uitvaartzorg. „Het is hém overkomen en het is óns overkomen.”

Ina Nijkamp (57) stond ineens aan de andere kant van de lijn, zoals ze het zelf zegt. Met haar man Johan runde ze decennialang de succesvolle uitvaartonderneming, met vestigingen in Enter, Eibergen en Rijssen. Uitvaartleider Johan Nijkamp was het gezicht van het bedrijf, waar de financiën en andere zaken worden geregeld door zijn vrouw Ina. Samen met hun medewerkers verzorgden zij ontelbare uitvaarten voor mensen die een dierbare verloren.

Zelf doormaken

Op 2 juni 2019 moesten zij en haar drie dochters het proces van verlies zelf doormaken. Hun dierbare Johan overleed op 57-jarige leeftijd aan kanker. Ina is in haar hoofd nog veel bezig met de dood van haar man. „Het overkomt je”, vertelt zij, acht maanden na zijn dood. „Soms is het nog onwerkelijk. Dat komt ook door de snelheid waarmee het is gegaan. Het was een agressieve vorm van kanker. Een arts heeft het later nog eens aan ons uitgelegd. Deze vorm van kanker ontwikkelt zich in een periode van 4 tot 6 weken. Zo was het ook bij Johan. Dat was heftig. Hij heeft nog net gezien dat de verbouwing van de aula in Rijssen klaar was. Het was zijn grote wens om de rouwkamers een eigen ingang van buitenaf te geven en dat is nog op tijd gelukt.”

Meer tijd nodig

Ina ging snel weer aan het werk omdat ze zich het beste voelt wanneer er ritme in haar dagen zit. „Als ik zes uur op het werk ben, blijven er nog achttien over voor mezelf. Die tijd besteed ik het liefst aan wandelen en fietsen, dat is mijn manier om het te verwerken. Daar is nog meer tijd voor nodig. Ik heb het nog niet echt een plekje gegeven. Ik ben iemand die graag wat doet, graag dingen regelt. Ik ben liever bezig dan dat ik thuis op de bank zit. Het rouwen is voor iedereen anders, dus ik respecteer het als mensen het op een andere manier doen. Je kunt er geen receptje aan hangen. Ik krijg ook veel steun van mijn dochters en hoop hen ook te steunen. Zij zijn het meest dierbare wat ik heb.”

Iets gebeuren

Omdat Johan eerder 60 dan 40 uur per week werkte, moest er meteen iets gebeuren toen hij wegviel. „We hebben met z’n allen de schouders eronder gezet”, zegt Ina. „Ik heb dit echt niet alleen gedaan, we zijn een hecht team. Ik mis behalve mijn man een partner die enorm betrokken was bij zijn bedrijf en die precies wist wat hij wilde. Omdat we het samen hebben meegemaakt dat hij ziek werd en overleed, kunnen we er over praten met elkaar. Johan komt natuurlijk vaak ter sprake en dat is fijn.”

Drie uitvaartleiders

Het team bestaat inclusief Ina uit zestien mensen. Met de aanstelling van twee nieuwe uitvaartleiders in september en oktober vorig jaar, komt het totale aantal op drie. Verder is er schoonmaak- en kantoorpersoneel en zijn er medewerkers voor het vervoer en de verzorging van overledenen en gastdames. Zelf gaat Ina over de ‘cijfertjes’ ofwel de boekhouding, het personeel en over andere zaken die geregeld moeten worden. „Iedere medewerker heeft zijn eigen kennisgebied en we gaan met elkaar om op basis van gelijkheid.”

Passie van Johan

De drie dochters hebben hun eigen pad gekozen en zijn niet in het bedrijf gegaan. „Johan heeft zijn passie gevonden in het werk van uitvaartleider, ook omdat zijn vader op jonge leeftijd is overleden. Voor zijn dochters had hij, net als ik, sterk het gevoel dat zij hun droom moesten volgen. Ze moesten vooral doen wat bij hen past.”

Zaken op kantoor

Dat doet Ina zelf ook want waar Johan vooral het gezicht naar buiten was, regelt zij liever de zaken op kantoor. „Onze nieuwe uitvaartleiders kunnen die taak van Johan prima overnemen. Gelukkig heb ik wel veel contacten in het uitvaartwereldje. Dat scheelt in het alleen voelen. Toen Johan plotseling wegviel, hebben verschillende ondernemers ons geholpen met de werkzaamheden, waaronder Varvik Uitvaartzorg uit Enschede. Daar heeft hij in het begin van zijn carrière gewerkt. Dat zij ons geholpen hebben, heeft me heel goed gedaan.”

