Uitvaartbedrijf wil bouw van crematorium in Etten doorzetten

Pakketver­voer­der Van Alst Logistiek in Doetinchem failliet

12:38 DOETINCHEM - De Doetinchemse pakketvervoerder Van Alst Logistiek is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Bij Van Alst werken, volgens curator Tian Herstel, 14 mensen in vaste dienst. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van 10 zzp’ers.