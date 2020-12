Uitvaartcentra Zelhem en Terborg sluiten deuren; kosten zijn niet meer te dragen

ZELHEM/TERBORG - De uitvaartcentra in Zelhem en Terborg van GUV Uitvaartzorg gaan dicht. De Achterhoekse uitvaartorganisatie gaat vanaf 12 december in deze plaatsen de uitvaarten vanaf huis of de kerk verzorgen.

Volgens directeur Bert van Asselt zijn de kosten voor de centra Dennenlust in Zelhem en De Burcht in Terborg niet meer te dragen. GUV had beide uitvaartcentra vijf jaar in gebruik. Volgens Van Asselt is het aantal uitvaarten dat vanuit de centra wordt gedaan te laag om de kosten te dekken. GUV heeft nog uitvaartcentra in Lichtenvoorde, Winterswijk en Aalten.

Zelfde zorg

GUV zegt het te betreuren dat de centra niet open kunnen blijven, maar dat de uitvaarten met dezelfde zorg worden begeleid als altijd. ,,We hebben veel meer mogelijkheden dan vroeger, met bed- of kistopbaringen thuis. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de kerk in Silvolde of Gaanderen”, laat Henk-Jan Harbers weten, hoofd uitvaartzorg bij GUV. Ook in Zelhem kan gebruik worden gemaakt van de kerk die ook een opbaargelegenheid beschikbaar heeft. verder is er een 24-uurs kamer mogelijk in Doetinchem.

Vanaf medio volgend jaar is het in aanbouw zijnde crematorium van GUV in Etten open. Daar komen ook 24-uurs kamers en opbaargelegenheden. Verder heeft GUV nog een crematorium in Aalten.