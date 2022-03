Uitverkocht huis voor Pieter Omtzigt in Bredevoort

In de voorverkoop gingen alle 100 beschikbare tickets razendsnel over de toonbank. Daar bovenop volgden nog eens een paar honderd geïnteresseerden de lezing van Omtzigt via een livestream. Het Tweede Kamerlid is enorm populair, onder andere vanwege zijn strijd rond de toeslagenaffaire. Ook in de Achterhoek kan hij de nodige potten breken omdat hij zich als enig Kamerlid al vroeg keerde tegen een onderzoek naar de Noordtak van de Betuweroute door de regio.