Uitzondering voor Dinxperlo en Suderwick: niet langer coronatest nodig

Testbewijs geen corona

Sinds dinsdag geldt de regel dat Nederlanders die naar Duitsland willen een bewijs moeten laten zien dat ze geen corona hebben. Dat geldt ook voor Duitsers die in Nederland zijn geweest.



Een testbewijs is is in de meeste gevallen slechts 48 uur geldig. Daarna moet een nieuwe test worden gedaan. De maatregel is door Duitsland ingevoerd omdat het Nederland ziet als hochinzidenzgebiet, met veel corona-besmettingen.



Voor de bewoners van ‘Dinxperwick’ was dat een ondoenlijke situatie omdat de dorpen sterk met elkaar verweven zijn. Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten-Dinxperlo pleitte voor een versoepeling. De Duitse overheid kondigde deze eerder deze week al aan en heeft deze nu doorgevoerd.