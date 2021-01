‘Uitzonderlijk sociaal project’ De Stadskamer in race voor prestigieuze prijs

Varsseveld­se fietsenfa­bri­kant Van Raam breidt uit naar Polen

9 januari VARSSEVELD - De Varsseveldse fietsenfabrikant Van Raam heeft een fabriek in Wykroty in Polen gekocht om aan de grote vraag naar aangepaste fietsen te kunnen voldoen. Het gaat om een uitbreiding; voor de werkgelegenheid in de vestiging in Varsseveld heeft de nieuwe fabriek geen invloed.