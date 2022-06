Uitzonderlijke maatregel: Vier jonge badgasten voor een jaar verbannen van recreatieplas Hilgelo

Arend Heideman draagt deel collectie Krebbers en Maaldrink én schilderij Hoetink over aan Hisvebo

GELSELAAR/BORCULO - Arend Heideman uit Gelselaar heeft in zijn leven heel wat verzameld. Maar is geen ‘verzamelaar'. Sterker nog: nu de Historische Vereniging Borculo (Hisvebo) een documentatie- annex bezoekerscentrum heeft aan het Muraltplein, draagt Heideman liever wat over waar ook anderen zich nog eens in zouden moeten verdiepen. Boeken van de schrijvers H.J. Krebbers en D.M. Maaldrink, bijvoorbeeld.

22 juni