Uitzonderlijke situatie: beken vallen droog

De heersende droogte laat zijn sporen achter in het landschap. Het land wordt bruin, de watergangen leger en leger. Er vallen zelfs beken droog. ,,Dat de Schipbeek droogvalt, hebben we niet eerder meegemaakt'', zeggen ze bij Waterschap Rijn en IJssel.

De Schipbeek, Koningsbeek en Bolksbeek vallen plaatselijk droog en dat betekent een wisse dood voor de erin levende vissen. Daarom hebben sportvissers onder de vlag van Sportvisserij Oost Nederland zondag vis verplaatst naar delen van waterlopen waar de situatie minder acuut is, om zo sterfte tegen te gaan.

,,Sportvisserij Oost Nederland treedt op waar vis in nood is'', meldt Marike van Woerkom van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Dat neemt niet weg dat mensen vooral ook het waterschap moeten bellen als ze dingen zien die niet in de haak zijn. Dode vis bijvoorbeeld kan via ons algemene telefoonnummer in Doetinchem worden gemeld, waarna wij de vis dan opruimen."

IJssel

Medewerkers van het waterschap zien de situatie als gevolg van de heersende droogte van dag tot dag verslechteren. "Dat de Schipbeek op plaatsen droogvalt, is iets dat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Voor de Berkel verwachten we dat nog niet, maar als je ziet dat het peil in de IJssel per dag vijf centimeter daalt, dan snap je hoe dramatisch de situatie is. Vanaf donderdag wordt neerslag verwacht, maar zelfs als het dan flink plenst, zijn de droogteproblemen niet ineens opgelost."

De vrijwilligers die zondag vis hebben verplaatst, hebben ze een eindje stroomafwaarts in de Schipbeek losgelaten, op de plek waar de beek op peil wordt gehouden met water uit het Twentekanaal.

Arend Heideman uit Gelselaar blijft zich verbazen over de uitersten. "Eind augustus 2010 was de toevoer zo extreem, dat het water nauwelijks onder de bruggen door kon. Toen is tussen Gelselaar en de oude sluis juist extra ruimte gemaakt om water te bergen."

Baakse Beek