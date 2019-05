Ulbe en Tjitske Zwaga-Fijnje uit Neede zestig jaar elkaars steun en toeverlaat

Ze zijn beiden 80 jaar, maar ze zijn nog altijd actief. Dagelijkse verzorgen ze de honden en elke zaterdag pakken ze samen de prachtige tuin aan bij hun huis aan de Borculoseweg in Neede. Maar ze woonden niet al die jaren in de Achterhoek. Het jonge stel verhuisde in 1963 van Stompetoren in Noord-Holland naar Almelo, waar Ulbe Zwaga bij het KI Centrum Twente aan de slag ging. Daar werd hij een alom gewaardeerd vakman in de kunstmatige inseminatie. ,,In 1979 verhuisden we met de coöperatie mee naar Goor, tegenwoordig het CRV”, vertelt Zwaga. Hij weet door het werk alles over bloedlijnen van de beste fokstieren en hoe die te combineren. ,,Dat is een even ingewikkelde als boeiende wereld die me van jongs af aan interesseerde. Je kunt gerust zeggen dat ik van mijn hobby m’n beroep maakte. De vele contacten met veehouders vond ik in mijn werk altijd bijzonder mooi.”