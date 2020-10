Ulft krijgt de ‘grootste stoofpotjes drive-thru van Europa’

5 bewoners en 2 personeels­le­den besmet met corona bij Antoniusho­ve in Lichten­voor­de

14 oktober LICHTENVOORDE/DINXPERLO – In Lichtenvoorde zijn vijf bewoners en twee personeelsleden van Antoniushove besmet met corona. Vier van de bewoners zijn naar het zorghotel in Gaanderen overgeplaatst. Ook in woonzorgcentrum Dr. Jenny is een coronabesmetting vastgesteld.