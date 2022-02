Ulft krijgt mogelijk 22 nieuwbouwwoningen; vooral ruimte voor starters en senioren

Relletje om corona­brief aan onderne­mers in Oost Gelre: ‘Ze worden weggezet als kleine kinderen’

GROENLO - Een brief, gericht aan de ondernemers in de gemeente Oost Gelre, is bij een aantal lokale partijen in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Ondernemers worden in deze brief weggezet als kleine kinderen”, aldus VVD’er Kees Porskamp die tijdens de raadscommissie om opheldering vroeg.

9 februari