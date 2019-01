Ulftse (21) en Nijmegenaar (51) zwaargewond bij botsing met sleepwagen in Emmerik

Politie Oost-Nederland rolt steeds meer drugslabs op

6:50 De politie in Oost-Nederland slaagt er steeds beter in om drugslabs op te sporen en te ontmantelen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers, die waarschijnlijk morgen officieel naar buiten komen. Politie en justitie presenteren dan de jaarcijfers in Apeldoorn.