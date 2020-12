Ulftse familie Housheer verlangt naar weerzien handbaldochter Dione: ‘Hopelijk met een medaille’

ULFT - Vanuit de huiskamer in Ulft volgt de familie Housheer met veel interesse de verrichtingen van de Nederlandse handbalsters op het EK. Dochter Dione is veelvuldig in beeld.

Het is niet zo dat de tranen bij Oscar Housheer (51) over de wangen biggelen, maar het blijft speciaal dat zijn handballende dochter Dione (21) al sinds haar vijftiende het huis uit is. Eerst zat ze op Papendal bij de handbalacademie en sinds 2018 speelt de Ulftse in Denemarken bij Nykøbing.

Dynamiek in huis

,,We zijn eraan gewend. Vanuit Papendal kwam ze in de weekeinden nog geregeld thuis en dan was het ook meteen gezellig. Die twee ‘rooien’ (doelend op de haarkleur van dochter Dione en broer Jairo, BdR) trekken dan de hele dag met elkaar op. Ze lopen dan te klieren of gooien een balletje.”

,,Ja, de dynamiek in huis verandert dan wel”, zegt moeder Renate (51). ,,Dan is er ook tijd om samen te gaan winkelen of zo. Dat hoef ik Jairo niet te vragen.”

Volledig scherm Dione Housheer. © BSR Agency