Umgaon met ons geliek

Zo von ik disse zondag in Baek toch nog de eerste lp van Cliff Richard uut 1959. Niet in ni-jstaot, moor minse die van vinyl holle wette dah een tikje of een kraakje der bi-j heurt. Toen’k den plaat aan ’t afraekene was heurde ik inens een groot rumoer achter mien. Der liep een vekoper met zien dochter schreeuwend achter twee minse aan: ‘Ze hebbe gestaole’.



Hi-j grep ’t plastic teske uut de hande van die vrouw en haalde door de spulle uut, die ze van zien kraom zol hemme metgepik. Volges de dochter droeg ze zelfs al een shirtje, wah van eur was gewes. Der wier iemand van de organisatie bi-jgehaald en ze moste alles weer afgaeve. Meer minse begonne der zich met te bemeuje en de algehele verontwaardiging was groot, veural onder de andere vekopes.