‘Uniek’ alpacabord in Geesteren (Gld)

Het blíjft lastig, met een versie in Gelderland én in Overijssel. Zonder aanduiding weet je nooit helemaal zeker of je op de goede plek staat of 50 kilometer verderop had moeten zijn. En dus is goede bewegwijzering belangrijk. Geesteren in Gelderland heeft sinds afgelopen week de primeur van een toeristisch bruin verwijsbord met daarop een alpaca. Bij Het Land van Kempers konden ze nog wel leven met de weergave van de Mongoolse ger of yurt op het bord als een gestileerd boerderijmodel met daarin een bed en eetgereedschap. Maar naar de zes alpaca’s verwijzen met een schapen-pictogram, dát ging de eigenaars een stap te ver.