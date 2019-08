‘Uniek’ natuurfenomeen dit weekend in Berkelland?

Hier zal dan naar alle verwachting een grote zwerm van de uiterst zeldzame soort ‘homo intellectualis’ neerstrijken (in de volksmond ook wel: ‘hoogopgeleiden’, of ‘bijdeHANDjes’ genoemd). Deze soort komt in de Achterhoek niet of nauwelijks voor, zo is mij verteld! Voelt u de opwinding al? Ik wel.., vanuit ervaring weet ik dat het aanschouwen van een zeldzame soort een piekervaring kan zijn in een mensenleven.

Die ervaring gun ik u ook, dus laat deze kans u niet ontgaan en kom zelf kijken. Ter bescherming zijn weliswaar hekken geplaatst, maar wellicht kunt u er toch een glimp van opvangen, zodat er mogelijk een heel klein beetje van de glans op u afstraalt. Of probeer vanuit de lucht een overzicht te krijgen…

Koloniebroeders

Nog even iets meer informatie over de soort: De verschijningsvorm: koloniebroeders, soms grote pupillen, onder veilige omstandigheden vertonen zij een relaxt voorkomen. Wordt ’s zomers vaak gesignaleerd op festivals en is in de winter meer actief in de grote steden. Bijzonder schuw en waant zich graag onbespied, allergisch voor al te veel blauw. Erg gevoelig voor trillingen! Onder de juiste omstandigheden in staat tot fenomenaal ‘hoogvliegen’.

Fourageert in beschutte bospercelen met open plekken, met diepe poelen en/of meanderende beekjes in de onmiddellijke nabijheid. Baltsperiode: eind augustus, nesten worden waargenomen op weilanden, meest in groepen bij elkaar. Staat vermeld op de landelijke rode lijst van de Wet Natuurbescherming van meest kwetsbare diersoorten. Geniet daarom speciale protectie van een mecenas van de nachtraad van Amsterdam.

Condities

De soort stelt dwingende eisen aan de habitat, zoekt passend bij zijn aard bij voorkeur kwetsbare terreinen vanwege de daar geldende ideale condities. En laat nu juist het Galgenveld zo mooi aan al die voorwaarden voldoen!

Dat het uiteindelijk dan toch gelukt is deze vogels onder moeilijke omstandigheden hierheen te lokken, daarvoor zijn wij veel dank verschuldigd aan de heer Q. Dikschei van de gemeente Berkelland (vanwege zijn tomeloze inzet en zijn veiligheid creërende maatregelen) en last but not least: dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze burgervader de heer J. van Oostrum!