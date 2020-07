Uniek plaatje: Komeet Neowise boven de Needse Molen

Een ‘blote oog komeet’ is tamelijk zeldzaam. ,,De laatste keer dat we er eentje op het noordelijk halfrond te zien kregen was in 1997 toen komeet Hale-Bopp de show stal”, aldus Koppejan. Kometen op zich zijn niet zeldzaam, maar in de meeste gevallen zijn ze alleen te zien met een telescoop”, meldt Rijk-Jan Koppejan van de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen.