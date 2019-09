‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ bij Hof van Eckberge

Hof van Eckberge, geopend in januari 2012, is inmiddels goed voor 100.000 bezoekers per jaar. Hen een geslaagd dagje uit bezorgen is teamwerk, en daarbij worden samen, respect en team met hoofdletters geschreven. Maarten Reimes: “De nadruk ligt bij ons op continuïteit in de bedrijfsvoering en werkplezier voor iedereen. Het zorgt voor een aangename, vrolijke sfeer, en dat is wat wij én bezoekers willen. Innoveren en daardoor voorop lopen vinden we ook heel belangrijk. Dan maak je het verschil.”