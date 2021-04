Unieke beelden: wolf slentert door Twente en steekt N736 over

videoEr zijn unieke beelden opgedoken van een wolf die slentert door Twente. Een automobilist filmde vanochtend hoe het roofdier de N736 overstak richting Volthe. Op de achtergrond is de rotonde in Rossum zichtbaar.

Er duiken de laatste maanden vaker wolven op in Twente en vlak over de grens in Duitsland. Zo kregen enkele inwoners van Nordhorn een half jaar geleden nog een wolf op bezoek. Enkele maanden geleden werd bij deze krant nog melding gedaan dat een wolf in het luchthavengebied van Enschede zou zijn gesignaleerd.

Zelden wordt het roofdier zo duidelijk op beeld vastgelegd als vandaag in Rossum. Silvia Moleman kreeg het ook voor elkaar. „Rond 11.00 uur liep het beest voor mijn auto langs. Ik ben een leek in de natuur, dus ik dacht eerst dat het om een hond ging. Toen hij de wei inliep besefte ik mij opeens dat het een wolf was. Hij keek mij zelfs nog even aan.”

Angstig was ze geen moment. „Ik heb mijn autoraam opengedraaid en ben het beest gaan filmen. Ik had in het begin niet door hoe bijzonder dit was. Pas toen familieleden en vrienden enthousiast reageerden op mijn beelden wist ik dat ik iets unieks had vastgelegd.

Volledig scherm Ook Silvia Moleman wist de wolf op de gevoelige plaat vast te leggen. © Silvia Moleman

Dode schapen

De wolf geniet in Europa van een beschermde status. Het beest zorgt vooral bij schapenhouders voor veel angst. Meerdere schapen in deze regio werden namelijk al het slachtoffer van een wolvenbeet. Onder meer in Beuningen, Enter en Wierden werden meerdere schapen doodgebeten door een wolf.

Volledig scherm De wolf slentert door Rossum © Beeldbewerking Tubantia

