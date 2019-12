Universitair docent Radboud: ‘Dagelijkse file enige oplossing voor A12’

,,Misschien is een dagelijkse file op de A12 wel nódig om ertoe te komen dat de mensen hun auto laten staan", zegt Sander Lenferink, assistent-professor mobiliteit en ruimtelijke ordening aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Als mensen met de auto niet meer van A naar B kunnen, zoeken ze een alternatief. Iets als een dichtgeslibde snelweg leidt tot gedragsverandering.”



Dit is níet wat automobilisten willen horen. En of de bestuurders en ondernemers uit de Achterhoek, Liemers, Arnhem en Nijmegen die vorige week dinsdag in Den Haag aan de bel trokken hierbij staan te klappen, is maar de vraag.



Niettemin kan de delegatie - die bij de Tweede Kamer welhaast wanhopig aandacht vroeg voor de overlopende A12 - op instemming rekenen van Lenferink.