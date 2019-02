Urenlang fietsen repareren voor het goede doel

Collega-ondernemers uit Borculo kwamen spontaan prijsjes brengen voor het rad van avontuur, of beter gezegd: het krat van avontuur voorzien van bierkratjes. En een vrouw die begaan was met het lot van de hardwerkende fietsenmakers, schoof een zakje Vietnamese loempia’s achter de deur.



Met het goede doel Spieren voor Spieren heeft niemand bij Hofstede Tweewielers een directe link. Maar er wordt veel voor spierziektes gefietst en dat is het raakvlak. ,,Als eigenaren van een rijwielzaak weet je wel hoe graag iedereen op de fiets stapt. Dan realiseer je je ook wat het is als iemand niet meer kan fietsen vanwege een spierziekte. Er is veel geld nodig voor wetenschappelijk onderzoek en daar dragen wij op deze wijze graag een steentje aan bij. De reparatiekosten die de klant deze marathon betaalt, doen wij daarom voor deze gelegenheid in de pot van Spieren voor Spieren.”