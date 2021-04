Uut Noaberschap Ontstoan: nieuwe Berkellandse voetbalclub UNO’21 begint na zomervakantie met 250 jeugdleden

Brandweer Suderwick krijgt straks ook alarm bij brand in Dinxperlo

20 april DINXPERLO/ SUDERWICK - Brandweerlieden uit grensdorp Suderwick worden binnenkort ook gealarmeerd als er brand is in Nederland. De inzet van de Duitsers over de grens is een nieuwe concrete stap in de oprichting van een internationaal brandweerteam voor Dinxperlo en Suderwick.