Uut Noaberschap Ontstoan: nieuwe voetbalclub voor jeugd in Berkelland heet UNO’21

Berkelland­se frustratie over regionale aanpak zorg

3 december BORCULO - In de Berkellandse politiek heerst frustratie over de regionale inkoop van zorg. Dat bleek deze week in de raadscommissie sociaal, bij een discussie over de inkoop van jeugdhulp en zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).