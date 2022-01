UVV Eibergen heft zichzelf op: geen soosmiddagen voor ouderen meer

Pelzer heeft zich dertig jaar voor deze organisatie ingezet. UVV is een landelijke vereniging met tal van lokale afdelingen. In Eibergen werd nog wekelijks een soosmiddag gehouden. In de jaren voor de uitbraak van het coronavirus kwamen ouderen elke dinsdagmiddag bij elkaar voor enkele uurtjes gezelligheid. Ze deden onder meer spelletjes en maakten een praatje met elkaar. ,,Zo’n dertig mensen kwamen er meestal. De laatste jaren zaten we in B12 aan de Bartelinkgsgang. Daar was wekelijks de soos”, zegt de UVV-secretaris.

Voor regelmatige bezoekers van de soosmiddag zal de teleurstelling het grootst zijn. ,,Want zij zullen na corona ergens anders gezelligheid moeten zoeken. Ik heb gehoord dat sommigen bij elkaar op bezoek willen komen om bijvoorbeeld rummikub te spelen.”

In het verleden deed UVV veel meer dan alleen soosmiddagen organiseren. UVV is ooit opgericht als vrouwenvereniging. In de beginjaren na de oorlog stond hulpverlening aan hulpbehoevenden centraal. Dat kon van alles zijn. ,,Vrouwen naaiden broeken en hemden, deelden voedsel uit en zamelden huisraad in. Dat deden ze voor arme mensen. Ook werd er samengewerkt met het Rode Kruis”, weet Pelzer. Later werden ook mannen vrijwilliger bij UVV. ,,We hebben in al die jaren veel gedaan. Warme maaltijden naar ouderen brengen bijvoorbeeld. Ook gingen vrijwilligers op ziekenbezoek. Verder werden er uitjes georganiseerd. Onder meer naar Valkenburg. Ook gingen we met boodschappen naar een verzorgingshuis. Ouderen konden dan bijvoorbeeld koffie, thee, zakdoekjes en koekjes kopen. Die hadden wij meegenomen naar het verzorgingshuis voor ouderen, die zelf niet meer naar de winkel konden. Dat hebben we heel lang gedaan.”

Maar het aantal activiteiten nam af. Wel werd nog altijd een wekelijkse soosmiddag gehouden. Daarmee voorzag UVV Eibergen nog steeds in een behoefte. ,,Ouderen werden daarvoor ook van huis opgehaald en naar huis teruggebracht. Daar hadden we chauffeurs voor. Ook werden spelletjes gespeeld. Breien gebeurde ook”, aldus Pelzer. Maar de bestuursleden werden ook een dagje ouder. Ze hebben geprobeerd om opvolgers te vinden. Maar dat is niet gelukt. ,,Wij kunnen het niet altijd blijven doen. Iedereen wordt ouder. Een van de bestuursleden is nu ernstig ziek en er zijn ook mensen overleden. Niemand wil onze functies overnemen. Het is heel erg jammer, maar we hebben geen andere keuze dan stoppen. Het besluit hebben we in het najaar genomen. De opheffingsdag was 31 december 2021.”