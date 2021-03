Vaatchirurgie blijft toch in Slingeland Ziekenhuis

Mark Boumans: ‘Alleen bij de ziekenhui­zen zie ik een strijd tussen oost en west’

22 februari DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - ,,Kijk ’s morgens in de spiegel en vraag u af of u het goede doet voor de Achterhoek.” Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, roept zijn streekgenoten op dat te doen op het moment dat de ziekenhuiskwestie opnieuw de verhoudingen tussen oost en west in de Achterhoek op scherp zet.