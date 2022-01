Vader (71) en zoon (41) verdienden 127.000 euro met wietkwekerij en moeten dat aan de staat betalen, zegt het OM

Elly Overbergs kunst helpt wensen uitvoeren, door schenking opbrengst verkoop aan WensAmbu­lan­ce

GELSELAAR/HENGELO - Wat geef je door aan anderen? Voor kunstenaar annex illustrator Elly Overberg uit Gelselaar was dat al heel lang een thema. Want veel moois wil je vooral laten zien, c.q. bewaren. Dik tien jaar geleden vertelde ze daar eens over in een interview ter gelegenheid van Kijk op Kunst Borculo, waaraan ze samen met zoon en fotograaf Daan Bomhof meedeed.

