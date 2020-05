Vader en zoon aangehouden na ontdekking mini-museum vol wapenonderdelen in woning Terborg: ‘Bizar natuurlijk’

UPDATETERBORG - Een vader en zoon zijn donderdagavond aangehouden en meegenomen naar het politiebureau na de vondst van wapenonderdelen in hun woning in Terborg. Het gaat om een omvangrijke vondst.

Agenten vielen de woning aan de Industrieweg in Terborg donderdagavond binnen na een melding van wapens in het huis. Aanleiding voor deze melding was een online verkoopadvertentie van onder andere een wapen en patroonhouders.

Wat er precies is gevonden, wil de politie nog niet vertellen omdat het onderzoek nog bezig is. De politie spreekt vrijdagmiddag over een ‘mini-museum’. Een woordvoerster noemde het eerder vandaag een ‘serieuze zaak'. Dat blijkt ook wel, omdat gisteravond en vandaag de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) aanwezig is om het onderzoek in goede banen te leiden.

Vergunning

Beide heren zitten vrijdagmiddag nog vast. De vader en zoon zouden een vergunning hebben en bovendien lid zijn van een schietvereniging. Onderzocht wordt of alle aangetroffen wapens en -onderdelen vergunningplichtig zijn of niet. Daarmee wordt bepaald of sprake is van overtreding van de Wet Wapens en Munitie.

,,Een woning is geen wapenmuseum’” zegt burgemeester Otwin van Dijk in een reactie op de gebeurtenissen in het Achterhoekse dorp. Volgens de burgemeester gaat het om een ‘flink aantal (wapen)onderdelen’. Hij voegt er aan toe: ,,Bizar natuurlijk.”