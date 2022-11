Vader en zoon Heurnink uit Doetinchem restaureren oldtimers: ‘Omdat ik wil dat ze blijven bestaan’

column De geruchten over het platteland als krimpregio zijn serieus genomen

De avond valt in Bontebrug. Ik zie een man die zich ongezien waant. In zijn luie stoel zet hij zijn bril af en wrijft hard in zijn ogen, alsof hij de tachtig jaar die hij heeft geleefd probeert weg te vegen. Misschien denkt hij al tot het verleden te behoren.

15 november