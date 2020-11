Vader en zoon in zak en as door miljoenenverlies feestwinkel: ‘Ik ben best wat gewend, maar dit is echt erg’

Ze zijn in een horrorfilm terecht gekomen. En niemand weet hoe de plot eruit gaat zien. Ronald (56) en Lars (28) Peters zitten er verslagen bij, in hun 3.400 vierkante meter grote, vrijwel lege bedrijfshal. Gekocht voor 1,1 miljoen euro, in april van dit jaar.

December 2019 besluit Ronald dat het tijd wordt voor de grote stap voorwaarts. Zeker omdat zoon Lars, al jaren werkzaam in de zaak, mede-eigenaar is geworden. ,,We wilden onze droom waar maken. We hadden een visie en geloofden er heilig in. Nog steeds, trouwens.''