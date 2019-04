Vader én zoon zijn baas bij de brandweer in Zelhem en Vorden

Of zijn 2-jarige zoontje ook bij de brandweer gaat is nog lang niet duidelijk. Maar dat Bjorn Hekkelman uit een echte brandweerfamilie komt is glashelder. De 30-jarige Doetinchemmer is sinds begin deze maand de brandweercommandant van de post Zelhem. Zijn vader Bennie (57) is dat al 29 jaar in Vorden. En dan is broer Dennis (28) ook nog eens brandweervrijwilliger bij de post in Vorden.