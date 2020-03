Vader uit Ulft ontvoert 12-jarige dochter ‘zonder berouw’ naar Turkije en krijgt twee jaar cel

‘Lichten­voor­de in de stress’ als de cokedealer plots offline is

12:18 ZUTPHEN/ LICHTENVOORDE - Toen een 22-jarige cokedealer uit Lichtenvoorde, nu wonend in Arnhem, plots niet meer te bereiken was raakte een aantal afnemers in paniek. ‘Lichtenvoorde heeft stress’, zo ging het rond toen de dealer offline bleef.