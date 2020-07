Vakantie in Hintergarten, je moet er net iets beter je best voor doen

Camping in de achtertuin

Het komt op hetzelfde neer: je geniet thuis van je vakantie, in de tuin of op het balkon. Wij hadden achter het huis een minicamping gemaakt en sliepen, aten, lazen en speelden in of bij de caravan. Soms ook in de gemeenschapsruimte van de camping, oftewel onze woonkamer.