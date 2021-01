Vakantieappartementen Adriana krijgt de wereld over de vloer in Eibergen

De allereerste gast kwam uit Australië. Onlangs nog hadden ze een Noor te logeren. Monique Meijer had het van tevoren niet kunnen bedenken: ze krijgt de halve wereld over de vloer. In het pand aan de Kerkstraat was ooit een schilderswinkels met werkplaats gevestigd. „We wilden graag twee vakantieappartementen, omdat we die ruimte hier nou eenmaal hebben”, aldus Meijer. „Maar dat het zo zou uitpakken dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken.”