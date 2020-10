Vakantieplekken snel volgeboekt, ondanks wegblijven Duitsers

Boekingen die geannuleerd worden als gevolg van het negatieve reisadvies voor Gelderland, worden veelal snel ‘ingepikt’ door Nederlanders die azen op een plekje voor de herfstvakantie en daarna. ,,De huisjes die geannuleerd zijn, worden over het algemeen ook weer snel volgeboekt’’, zegt Maureen Wolterinck van vakantiepark Onthaasten in de Achterhoek, in Lievelde. Wie op zoek is naar een last minute aanbieding voor een wellness huisje in Lievelde moet vooral de website in de gaten houden.