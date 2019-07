Vakantiewerker is kritischer vanwege royaal aanbod

Er is dan ook veel meer aanbod van banen in vergelijking met enkele jaren terug. Een werkgever kan er niet meer vanuit gaan dat een vacature binnen no-time is opgevuld. Daarvoor zijn de jongeren te kritisch geworden, merkt ook uitzendbureau Randstad.



,,Ze zijn zeker kieskeuriger geworden", zegt Sanne Hommelink, intercedent bij Randstad in Doetinchem. Dat de jongeren niet zomaar een baantje aannemen, komt ook door de riante keuze die ze hebben. De baantjes in het oosten van land zijn niet voor niets goed voor 30 procent van het vakantiewerk binnen Randstad.