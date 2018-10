Vakbond politie: afvoeren illegaal vuurwerk werkt niet in Oost-Nederland

De NPB, de vakbond voor politie-agenten, stelt dat het in beslag nemen van illegaal vuurwerk mislukt in Oost- en Noord-Nederland. Dat komt omdat voor het afvoeren van het illegale vuurwerk een extern bedrijf moet worden ingeschakeld. Dat kost tijd en niemand wordt blij als agenten een halve werkdag kwijt zijn met wachten op een vrachtwagen.

Politieagenten van verschillende bureaus weten vaak na tips of onderzoekswerk dat iemand illegaal vuurwerk bezit. ,,Als dat dan ook aangetroffen wordt, ontstaan de problemen’', vertelt NPB-bestuurder Rianne Wisselink. ,,Een gespecialiseerde vervoerder van illegaal vuurwerk, niet onderdeel van de politie, moet gebeld worden om het vuurwerk op te halen en op te slaan. Het is te gevaarlijk als agenten daar zelf mee gaan rijden. Het is niet voor niets illegaal.’'

Het duurt doorgaans minimaal drie uur voordat deze vervoersdienst er is, vertelt Wisselink. ,,Zo lang kan een agent niet wachten. Dat kost bijna een halve werkdag. Dus is het voor politieagenten kiezen tussen twee kwaden. Agenten gaan dus toch rijden met het illegale vuurwerk. Brengen hun eigen veiligheid in gevaar. Of agenten laten het vuurwerk achter. De handelaren in illegaal vuurwerk worden met rust gelaten.’'

Afhankelijk

NPB sprak met een direct leidinggevende en meerdere agenten in Oost- en Noord-Nederland, die anoniem hun bevindingen deelden. ,,De oorzaak dat het niet loopt is dat er een externe dienst gebeld moet worden, vertellen de agenten ons. Ze stellen dat het probleem opgelost zou kunnen worden, als de politie zelf een wagen heeft voor het veilig vervoeren van vuurwerk. Plus een veilige opslagplaats. Dan zijn ze niet meer afhankelijk van een externe partij en gaat het sneller.’'

Oost- en Noord-Nederland ligt dicht bij Duitsland, waar het snel en makkelijk illegaal vuurwerk kopen is. ,,Dat maakt deels dat het probleem bij de eenheden hier zo aanwezig is. Het is wachten tot het misgaat, wanneer een agent met illegaal vuurwerk rijdt. Of zoals een collega zei: wachten tot er wat ernstigs gebeurt. De nationale politie moet met een vuurwerkregeling komen om dit op te lossen.’'

Urgentie

Over zo’n regeling wordt nagedacht, blijkt uit navraag bij de politie. ,,Het traject voor een structurele oplossing bij de aanpak van transport en opslag van illegaal vuurwerk loopt op dit moment volop”, zegt Helma Huizing, woordvoerder korpschef/nationale politie. ,,Uiteraard voelen alle partijen de urgentie. Mede doordat het om opslag en vervoer van gevaarlijk vuurwerk gaat, kost het tijd om dit te regelen.’'