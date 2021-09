Val met fiets wordt ‘Mijnheer Izaäc’ uit Doesburg fataal

Zorgeco­noom uit Zutphen pleit voor volwaardig ziekenhuis: ‘Zonder Eerste Hulp geen ziekenhuis’

14 september Een ziekenhuis zonder intensive care (ic) of Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). Arne Bouma moet er niet aan denken. De zorgeconoom uit Zutphen sloot zich daarom aan bij de groep actievoerders voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen. ,,We zijn niet uit op imagoschade van het ziekenhuis. Het loopt in Zutphen juist heel goed.’’