Valentijn houdt zijn kroeg in de benen met Beugel-Aan-Huisactie: ‘En een dikke kus, maar die moet je erbij denken’

Die kus moet je er maar bij denken, zegt kroegbaas Valentijn ter Braack. „Het is immers corona.” Ter Braack neemt het afgelopen jaar nog eens door in z’n café aan de Oudestraat dat wederom is gesloten. „Dan zijn we snel klaar. In de zomer zijn we een tijdje open geweest en toen was het alweer gebeurd. Het is bar en boos. Er wordt geen rooie cent verdiend. Het beroerdste van alles dat het perspectief ontbreekt. Als je nu zou horen dat je in maart weer open mag, kun je daar naartoe leven. Nu is het alleen maar afwachten wat ze op de volgende persconferentie te melden hebben.”Bij Vally’s pakten ze de zomer volop mee. Het was niet eens een doekje voor het bloeden. De week tussen kerst en Oud en Nieuw is een doorgaans een topweek. En daarna volgen carnaval, Koningsdag en Hemelvaartsdag. „Afgelopen jaar ging daar een dikke streep door. En nu kunnen we de kerstweek en carnaval opnieuw op onze buik schrijven. Het is echt heel triest. Voor de hele horeca. En cultuursector. Want daar hebben ze het ook te lijden. We gaan steeds als eerste dicht en als laatste open.”