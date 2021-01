Van bedrijfshal tot woningen: Johan Timmerhuis uit Almelo broedt op plannen voor oude gieterij in Neede

Brand in behandel­cen­trum in Eefde: brandweer moet reddend handelen

6 januari In één van de wooneenheden van behandelcentrum ’t Mastler in Eefde brak begin deze avond brand uit. Eén persoon is door de brandweer uit het pand gered. De ernst van de verwondingen is niet bekend. De situatie is inmiddels onder controle.