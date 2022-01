Van beukennootjes-‘koffie’ tot geslachte egel: ‘Wat aten opa en oma in de oorlog?’ Needs docu-project

Herbert Leussenkamp (58) en Jeroen Woesthuis (54) zijn bestuurslid van Stichting 4 en 5 mei Comité Neede. Beiden van ‘na de oorlog’, beseffen ze de uitdaging waar hun club voor staat. „Om de verhalen over de Tweede Wereldoorlog door te geven, moeten we herinneringen levend houden”, zegt Herbert Leussenkamp. „Waar mensen ons ontvallen, is het zaak om wie nog leeft en herinneren heeft aan die tijd, zijn of haar verhaal te laten doen.”