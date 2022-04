Van brandweerauto’s tot dure sportwagens: stoet van Lochemse examenleerlingen maakt grote indruk

Huurprij­zen in Flevoland en Gelderland rijzen de pan uit, ook Overijssel noteert fikse stijging

Prijzen van huurwoningen in de vrije sector rijzen de pan uit in Nederland. Flevoland en Gelderland spanden in het eerste kwartaal van 2022 de kroon. Daar stegen huurprijzen met respectievelijk 12,5 en 10,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Overijssel noteerde een stijging van 6,8 procent.

