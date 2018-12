Van carbidschieten met vrienden naar festival met 1.250 bezoekers: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

De formule is simpel: ’s middags schieten, ’s avonds drinken. In de middag komen er zo’n 600 bezoekers af op het carbidschieten. Het avondprogramma trekt ook honderden bezoekers. Hogenkamp: ,,Sinds drie jaar organiseren we naast het carbidschieten ook een nachtfeest. In het begin deden we dat erbij, maar nu ligt de focus op het feest.’’ Hij is trots op wat ze hebben neergezet. ,,Het wordt steeds professioneler. Het begon met een dolletje, maar nu flikken we het ieder jaar maar mooi. Het is een beetje uit de hand gelopen. We zijn nu het grootste evenement op oudjaarsdag in deze regio.’’



De organisatie is nog altijd in handen van dezelfde achttien vrienden als in 2004. ,,We zijn geen festival dat mensen erbij zoekt voor bijvoorbeeld marketing of inkoop. We willen niet professioneler worden ten koste van alles. We doen alles zelf, zetten kleine stapjes en al doende leren we ieder jaar bij.’’ Volgens Hogenkamp is dat ook de kracht van het festival. ,,We blijven in de basis een vriendengroep. We zijn geen bedrijf.’’